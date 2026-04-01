Депутат предостерег от использования подарочных карт для оплаты в AppStore - РИА Новости, 01.04.2026
09:59 01.04.2026 (обновлено: 14:49 01.04.2026)
Депутат предостерег от использования подарочных карт для оплаты в AppStore
Депутат предостерег от использования подарочных карт для оплаты в AppStore

Немкин рассказал о рисках при покупке подарочных карт для оплаты в AppStore

 iPhone. Архивное фото
iPhone. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. При покупке подарочных карт для оплаты в AppStore пользователь выходит за пределы официальных каналов и лишается привычных механизмов защиты - от возврата средств до оспаривания операций, подарочные карты могут оказаться уже использованными или заблокированными, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Оплата в App Store с помощью подарочных карт сегодня воспринимается многими как удобная альтернатива, однако важно понимать: этот инструмент изначально не предназначался для массового использования. В текущих условиях вокруг него сформировался серый рынок, где риски для пользователей значительно возрастают", - сказал Немкин.
По словам депутата, основная проблема заключается в том, что подарочные карты часто распространяются через неофициальные каналы, пользователь не может достоверно проверить их происхождение: нередки случаи, когда коды оказываются уже использованными, заблокированными или приобретенными с применением украденных платежных данных. Он отметил, что в результате человек фактически остается без средств и без возможности защиты своих прав.
"Мы видим, что такие схемы активно используют мошенники. Они продают карты со скидками, играя на желании сэкономить, либо вовлекают граждан в более сложные сценарии: от фишинга до обмана через мессенджеры. При этом вернуть деньги практически невозможно, поскольку такие транзакции изначально находятся вне регулируемого правового поля", - подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что в итоге пользователь оказывается в заведомо уязвимой позиции: он сознательно выходит за пределы официальных каналов и лишается привычных механизмов защиты - от возврата средств до оспаривания операций.
По его словам, в таких условиях любые обещания "выгодной покупки" превращаются в потенциальную точку входа для мошенников, а сама экономия зачастую оказывается мнимой.
"Рациональный подход в этой ситуации - отказаться от использования сомнительных схем и ориентироваться на легальные и прозрачные способы оплаты цифровых сервисов. Это не только снижает риск финансовых потерь, но и формирует более безопасную цифровую среду в целом, где пользователь защищен, а его права находятся в понятной правовой зоне", - заключил Немкин.
