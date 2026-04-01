04:48 01.04.2026
В ГД предложили предоставить налоговые льготы женщинам-предпринимателям
В ГД предложили предоставить налоговые льготы женщинам-предпринимателями

Депутаты СР предложили предоставить налоговые льготы женщинам-предпринимателям

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить регионам РФ право устанавливать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" для женщин-предпринимателей, имеющих детей дошкольного возраста.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат от фракции СР Марина Ким.
"В целях повышения конкурентоспособности женщин-предпринимателей и создания условий для совмещения семейных обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, предлагается установить возможность применения пониженных налоговых ставок по УСН и по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что субъекты РФ предлагается наделить правом устанавливать налоговые ставки при применении УСН: в пределах от 1% до 6% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы; в пределах от 5% до 15% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Добавляется, что указанные налоговые ставки предусмотрены для налогоплательщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, созданных женщинами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, а также женщинами-учредителями юридического лица. При этом доля таких женщин в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества должна составлять не менее 50%, при условии, что они являются единоличным исполнительным органом данного юридического лица.
Кроме того, право на применение указанных налоговых ставок предлагается предоставить налогоплательщикам, соответствующим критериям, установленным правительством РФ, при наличии у женщин детей в возрасте до семи лет.
Законопроектом также предусмотрено право регионов устанавливать пониженные ставки до 1% для женщин-самозанятых с детьми в возрасте до семи лет.
Как рассказал РИА Новости Миронов, данная инициатива призвана поддержать женщин, которые успевают не только заниматься своей семьей, но и вносят вклад в развитие экономики России. Он добавил, что в РФ женщины являются учредителями или возглавляют около 30% предприятий малого и среднего предпринимательства.
"Больше всего - в сфере социальных и образовательных услуг. Доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%, в сфере услуг - 58%. Женщины реализуют проекты в сферах культуры, дошкольного, дополнительного образования. Для повышения конкурентоспособности женщин-предпринимателей и создания условий для совмещения работы с воспитанием детей наша партия предлагает предоставить для них специальные налоговые льготы", - добавил он.
Лидер партии считает, что принятие законопроекта позволит улучшить материальное положение женщин-предпринимателей, упростить ведение бизнеса и сформировать долгосрочные стимулы для рождения и воспитания детей.
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
