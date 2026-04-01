В ГД предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства - РИА Новости, 01.04.2026
01:47 01.04.2026
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства - РИА Новости, 01.04.2026
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили в два раза увеличить штраф для работодателей за нарушение порядка трудоустройства граждан, документ РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T01:47:00+03:00
2026-04-01T01:47:00+03:00
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства

Депутаты СР предложили увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства

Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили в два раза увеличить штраф для работодателей за нарушение порядка трудоустройства граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Проект настоящего Федерального закона предусматривает увеличение штрафов в два раза. Указанное увеличение применяется за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, а также за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что проектом предлагается вдвое увеличить штраф для работодателей, которые вынуждают сотрудников оформляться на постоянную работу через заключение гражданско-правового договора.
"По нашему мнению, максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей", - добавил он.
Политик указал на рост количества судебных споров по искам сотрудников о переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. Он добавил, что в 2024 году их число выросло на 37%, и это яркий индикатор большой проблемы, которая, по его словам, наносит ущерб работникам, государству и создает нечестную конкуренцию на рынке труда.
"Сегодня людей часто допускают к работе без нормального оформления или подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами. В результате устроившийся человек остается без социальных гарантий, а недобросовестный работодатель экономит на его правах", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она отметила, что нынешние штрафы зачастую просто несоразмерны той выгоде, которую получает работодатель, выводя сотрудников в серую зону.
"Это правовой перекос, который нужно устранять. Закон должен защищать работника, а не создавать возможности для экономии на людях", - подчеркнула депутат.
