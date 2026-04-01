01:09 01.04.2026
В Госдуме предложили создать сервис отзыва согласия на обработку данных
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 01.04.2026
В Госдуме предложили создать сервис отзыва согласия на обработку данных

Лантратова предложила создать единый сервис отзыва согласия на обработку данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила создать единый сервис отзыва согласия на обработку персональных данных на портале "Госуслуги".
Соответствующее обращение в адрес главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отметила, что действующее правовое регулирование не закрепляет унифицированный и гарантированный механизм отзыва согласия на обработку персональных данных. Как следствие, на практике формируются неоднородные процедуры, которые определяются исключительно внутренними правилами операторов персональных данных.
"В целях развития цифровых механизмов защиты персональных данных представляется перспективным рассмотреть возможность создания единого цифрового сервиса отзыва согласия на обработку персональных данных на базе портала государственных услуг", - сказано в документе.
В письме уточняется, что функционал подобного сервиса может предусматривать отображение перечня организаций, которым гражданин предоставлял согласие на обработку персональных данных, возможность дистанционного отзыва согласия посредством электронного интерфейса, автоматическое уведомление операторов о поступлении соответствующего отзыва, а также фиксацию сроков исполнения обязанностей по прекращению обработки данных.
Кроме того, парламентарий предлагает законодательно закрепить право гражданина отзывать согласие любым удобным способом: через интернет, "Госуслуги", личный кабинет на сайте оператора, по электронной почте, через МФЦ или письменно.
Лантратова также полагает целесообразным установить, что способ отзыва такого согласия не должен быть сложнее, чем способ получения согласия. Операторов также предлагается обязать принимать отзыв независимо от способа его направления, регистрировать обращения и уведомлять заявителя о результате.
"Также представляется обоснованным закрепление обязанности оператора в ответе на отзыв согласия информировать субъекта персональных данных о том, передавались ли его персональные данные третьим лицам, каким именно организациям была осуществлена такая передача и направлены ли указанным лицам требования о прекращении обработки соответствующих данных", - сказано в обращении.
По мнению автора инициативы, реализация предложений позволит обеспечить реализуемость права граждан на отзыв согласия, снизить риски злоупотреблений со стороны операторов, повысить прозрачность процедур обработки персональной информации, сократить случаи незаконного использования и утечек информации, а также укрепить доверие граждан к государственным и коммерческим цифровым сервисам.
