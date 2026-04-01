18:42 01.04.2026
Google подал заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России
Американская компания Google подала заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России, включая YouTube, Gmail и Google Cloud, выяснило РИА Новости по данным...
Google подал заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американская компания Google подала заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России, включая YouTube, Gmail и Google Cloud, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию 24 товарных знаков, среди которых логотипы YouTube, YouTube Shorts, Nest, Google Home, Pixel, Pixel Buds, Tensorflow, Google Drive, Gmail, Firebase, Google Cloud, Bigrable поступили в ведомство в марте, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи".
В случае успешной регистрации компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-платформы для публикации видео, оказывать образовательно-воспитательные и развлекательные услуги, предоставлять облачное программное обеспечение для создания и хранения цифровых документов, а также продавать электронику, одежду, обувь и оказывать телекоммуникационные услуги.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. СМИ также писали, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.
Dior - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Dior зарегистрировал два товарных знака в России
1 апреля, 14:47
 
