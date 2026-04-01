Google подал заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американская компания Google подала заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России, включая YouTube, Gmail и Google Cloud, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

В случае успешной регистрации компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-платформы для публикации видео, оказывать образовательно-воспитательные и развлекательные услуги, предоставлять облачное программное обеспечение для создания и хранения цифровых документов, а также продавать электронику, одежду, обувь и оказывать телекоммуникационные услуги.