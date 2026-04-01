Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли на 59 процентов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Такой ситуации не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.