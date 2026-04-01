03:44 01.04.2026 (обновлено: 07:34 01.04.2026)
Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года
Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года
Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли на 59 процентов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 631,9 доллара за тысячу кубометров. Последний раз выше этой отметки среднемесячные цены оказывались только в январе 2023 года. Тогда среднемесячная расчетная цена газа в Европе достигала 711,6 доллара.
ЕС получает десять процентов своего газа из России, заявил еврокомиссар
Цены начали расти 2 марта — в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. По сравнению с днем, предшествующим эскалации конфликта на Ближнем Востоке, расчетная котировка поднялась на 38,2%, почти до 540 долларов. Цены продолжали держаться выше уровней последних двух лет из-за перекрытия Ормузского пролива и прекращения работы части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.
Локальный максимум — 853,7 доллара за баррель — был пробит 19 марта, когда QatarEnergy заявила о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Такой ситуации не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года
