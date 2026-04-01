Директор Галустяна прокомментировал сообщения о мошенничестве против комика

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Шоумен, комик Михаил Галустян ни с каким мошенничеством не сталкивался, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди, комментируя информацию о якобы потере компании Галустяна более одного миллиона рублей из-за мошеннических действий.

"У Михаила Сергеевича нет никакого продакшена. Ни с каким мошенничеством он не сталкивался, пишут ерунду", - сказал Шахиди, отвечая на вопрос относительно распространяемой информации.