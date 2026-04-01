ФСБ получает бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ФСБ РФ с 1 апреля 2026 года получает бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций, содержащим информацию, необходимую для обеспечения безопасности.

Ранее доступ органов ФСБ к базам данных организаций был возможен в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании судебных решений.

Согласно принятым в 2025 году поправкам в закон "О Федеральной службе безопасности", ФСБ теперь может на безвозмездной основе получать копии баз данных (частей баз данных), принадлежащих организациям и содержащих информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на органы государственной безопасности.