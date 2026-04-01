ФСБ получает бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций
https://ria.ru/20260330/verbovka-2083760914.html
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ФСБ РФ с 1 апреля 2026 года получает бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций, содержащим информацию, необходимую для обеспечения безопасности.
Ранее доступ органов ФСБ
к базам данных организаций был возможен в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании судебных решений.
Согласно принятым в 2025 году поправкам в закон "О Федеральной службе безопасности", ФСБ теперь может на безвозмездной основе получать копии баз данных (частей баз данных), принадлежащих организациям и содержащих информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на органы государственной безопасности.
При этом органы ФСБ и их должностные лица несут ответственность в случае неправомерного использования данных, а получение копий не должно мешать законной экономической деятельности организаций. Данные должны будут уничтожаться по достижении целей их получения. Также должны соблюдаться требования законодательства о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.