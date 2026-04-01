МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пятый форум "Дни московской конкуренции" стартовал в среду в столице, повестка трехдневного мероприятия охватывает широкий спектр вопросов, актуальных для участников контрактных отношений, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Форум „Дни московской конкуренции“ будет насыщен экспертными дискуссиями на темы, актуальные для сотрудников контрактных служб, предпринимателей, представителей органов власти. Первый день мы посвятили вопросам, тесно связанным с работой заказчиков. Были рассмотрены решения, которые используются городом, чтобы сделать процесс закупок еще более оперативным, надежным и удобным", - рассказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Он отметил, что среди рассматриваемых вопросов - цифровизация на всех этапах закупок, внедрение технологий искусственного интеллекта, стандартизация документации и другие. В частности, в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы используется 486 комплектов типовой документации, 19 из которых сформировано в 2025 году. Они охватывают 89% закупок за исключением строительства, проектных работ и капитального ремонта, медицинского и технологического оборудования.

"Таким образом, мы снижаем риск ошибок заказчиков, а поставщики получают понятные документы, структура которых позволяет сосредоточиться на предмете закупки и быстрее принять решение об участии. Завершить работы по стандартизации мы планируем в 2026 году", — подчеркнул руководитель департамента.

Второй день форума будет посвящен поставщикам и возможностям, которые им открывает работа с государственными заказчиками. В частности, выступления коснутся Портала поставщиков — платформы для проведения закупок малого объема, налоговой реформы 2026 года, мер поддержки малого и среднего бизнеса, типовых жалоб участников закупки, работы с электронной торговой площадкой "Росэлторг" и других тем. Спикерами станут представители органов исполнительной власти столицы, электронных площадок для участников рынка закупок, предприниматели, эксперты в области экономики и бизнеса.

В рамках форума также пройдет хакатон, который будет направлен на поиск решений по совершенствованию Портала поставщиков. Участникам предстоит разработать прототип системы персонализированного умного поиска продукции.