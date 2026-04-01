Уничтожение России пошло не по плану. Результаты впечатляют

Вчера министры энергетики Евросоюза затрубили общий сбор и в экстренном режиме собрались на видеоконференцию, чтобы "покалякать о делах своих скорбных". Причин для веселья и впрямь нет. Европу накрывает невиданный за десятилетия энергетический кризис.

Первые ласточки уже полетели. Французы с вытаращенными глазами бегают с канистрами по заправкам в поисках бензина — с начала американо-израильской агрессии против Ирана он подорожал более чем в полтора раза.

Люксембуржцы и швейцарцы едут закупаться мясом и молочкой в Германию — там продуктовая корзина подешевле. Правда, за морем телушка полушка, да проезд рубль — на автобанах приходится тратить драгоценный бензин. Кафе и рестораны пустеют: европейцы массово осваивают готовку дома и по три раза в день стоят у плиты как миленькие.

Но все это только начало. Кризис вокруг Ирана имеет долгоиграющие последствия, он станет новым раундом обезжиривания для старушки Европы. На этот раз липосакция будет безжалостной.

Нефть выше ста долларов за баррель — это не просто дорогой бензин и авиакеросин и вызванное этим подорожание всего. Это еще и дефицит удобрений, а тут ЕС критически зависит от импорта. Нет удобрений — и прощай, хруст французской булки. По самым скромным подсчетам, к концу года рост цен на основные продукты питания составит двузначные цифры.

И вот европейские министры морщат узенькие лобики, пытаясь родить меры для борьбы с энергошоком. "Рычаги для влияния на ситуацию ограниченны", — чирикают они на своем бюрократическом новоязе. В переводе это означает, что полностью зависимый от импорта ресурсов ЕС повлиять на ситуацию не может никак.

Вернее, средство осталось одно — надежное, как швейцарские часы. Переложить все проблемы на плечи простых европейцев. Им уже на самом высоком уровне посоветовали поменьше путешествовать и пореже ездить на машинах. Не за горами совет поменьше есть и побыстрее умирать.

Впрочем, о чем это я? Давно уже гражданам ЕС навязывают жуков и гусениц в качестве источника белка. Давно уже им впаривают эвтаназию как метод решения всех проблем. Давно внушают, что нужно выбирать пушки вместо масла, готовиться маршировать на Восточный фронт и там дружно погибнуть. Как там говорится? "Жить будете плохо, зато недолго".

Конкретным поводом для этого кризиса стала американо-израильская агрессия против Ирана. Но истинной, глубинной его причиной стало возвращение бумеранга. Кармическая справедливость. Реализация поговорки про "не рой другому яму".

В 2022 году — скажем это без политкорректности — европейские элиты задумали физически уничтожить Россию, разрушив ее экономику. Нам прочили голодные бунты, бешеную инфляцию, мятежи и революции. Для этого ЕС обложил нас просто невообразимым количеством санкций и сам лишил себя наших углеводородов. Потом придумали себе абсурдный потолок цен на нефть.

Ну что ж. Результаты этой гениальной политики налицо. Европейцы остались ни с чем. В то время как весь мир уходит в отрыв на наших углеводородах, ЕС будет кряхтеть где-то в пыли среди отстающих.

Энергокризис — это и банкротство предприятий, и обнищание населения, и конец той Европы, которую мы знали. Никаких больше посиделок в кафе на веранде, никаких путешествий выходного дня, никаких по две машины на семью. Только хардкор — топить дровами, сидеть дома и питаться личинками. Так что там насчет голодных бунтов?

Россия тем временем неторопливо снимет сливки с нынешней конъюнктуры. Сегодня рынок нефти — это рынок продавца. Мы будем торговать с теми, кто нам нужен, важен и дорог. Тем, кто в беде, поможем бескорыстно — как помогли только что кубинцам. С нашими друзьями договоримся к обоюдной выгоде.

Каждое повышение цены нефти на десять долларов приносит в наш бюджет около триллиона рублей. Вот и считайте.