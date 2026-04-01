10:00 01.04.2026
Эвалар стал лидером ТВ-рекламы в сегменте фармпрепаратов
Артем Смирнов
МОСКВА, 1 апр - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Фармацевтическая компания "Эвалар" стала лидером ТВ-рекламы в категории "Лекарственные препараты и БАД" по итогам декабря 2025 года. Соответствующие данные опубликовал портал sostav.ru со ссылкой на рекламное агентство Arena (группа АДВ).
Как отмечают исследователи, в 2025 году ситуация на рекламном рынке осталась стабильной – лидирующие позиции остались за российскими компаниями (88%), тогда как доля иностранных рекламодателей на ТВ составила всего 12%. При этом по итогам декабря 2025 года первое место среди всех рекламодателей в категории "Лекарственные препараты и БАДы" занял "Эвалар". На второй строчке "Отисифарм", на третьей — "Протек".
"Эвалар" также стал крупнейшим рекламодателем в подкатегории "БАДы" на федеральном ТВ в 2025 году. В этой подкатегории компания контролирует 44% рынка с объемом рекламы 31 671 пункт TVR.
На втором месте "Петровакс" (10 819 пунктов TVR и доля рынка в размере 15%), на третьем — "ПФК Обновление" (7 474 пункта TVR и 10%-ная доля).
Председатель совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева подчеркнула, что охватная маркетинговая коммуникация становится одним из наиболее значимых инструментов продвижения в условиях высококонкурентного рынка.
"Наша стратегия строится на высоких инвестициях в ТВ‑рекламу: важно отметить, что в Топ-20 крупнейших отечественных рекламодателей входят только 3 фармкомпании, включая "Эвалар". В 2025 году мы увеличили количество рекламируемых SKU, в том числе расширили пул продвигаемых на ТВ лекарственных средств. Мы также расширили используемый инструментарий в пользу форматов, ориентированных на более молодую аудиторию", - сказала она.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
