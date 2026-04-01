В Германии несколько человек пострадали от нападения с ножом, пишут СМИ

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в центре города Золинген на западе Германии, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

"В центре города в настоящее время проводится крупная полицейская операция… Речь, по всей видимости, идет о нападении с ножом, в результате которого пострадали несколько человек", - говорится в материале.

Как отмечает издание, на месте происшествия до сих пор лежит "окровавленный нож".

При этом, как сообщает Bild, полиция пока не считает, что речь идет о случае массового нападения или теракте.

"По всей видимости, произошла драка, в которой участвовали три человека. Все они, судя по всему, были задержаны", - пишет издание.