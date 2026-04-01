Безумие западных политиков приблизило мир к опасной черте, заявил СБ России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Безумие зарвавшихся западных политиканов из Лондона, Брюсселя и других столиц как никогда приблизило мир к черте, за которой возникает реальная угроза существованию человечества, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, эти политиканы, уверовавшие в свою исключительность, цинично пренебрегают жизнями и судьбами людей в различных частях света, инициируя и подпитывая вооруженные конфликты, организуя и совершая масштабные террористические акты, провоцируя гуманитарные и миграционные коллапсы.