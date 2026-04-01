МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Европейские политики во всем привыкли видеть вмешательство Москвы и будут петь эту песню и в отношении предстоящих парламентских выборов в Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Это песня старая, они овладели нотами этой песни к совершенству. Разумеется, они в случае армянских выборов тоже будут ее петь", - уверен пресс-секретарь российского лидера.