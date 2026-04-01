08:05 01.04.2026
Дмитриев предрек экономический крах ЕС в 2026 году
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ждет экономический крах Евросоюза в 2026 году.
"Апрель пробудит многих в ЕС, поскольку энергетический кризис приведет к экономическому коллапсу в конце года", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал сообщение о том, правительство Германии построит 15 новых атомных электростанций и немедленно отменит санкции в отношении всей российской нефти и природного газа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также согласился оплатить восстановление газопровода "Северный поток 2" в Россию.
"Первоапрельская ирония - все эти шаги, описанные ниже, на самом деле исправят предыдущие глупые стратегические ошибки, которые не признаются, но разрушают ЕС", - добавил в своем посте Дмитриев.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение в разговоре с РИА Новости о том, что Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира.
