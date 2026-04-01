МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ждет экономический крах Евросоюза в 2026 году.
Так глава РФПИ прокомментировал сообщение о том, правительство Германии построит 15 новых атомных электростанций и немедленно отменит санкции в отношении всей российской нефти и природного газа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также согласился оплатить восстановление газопровода "Северный поток 2" в Россию.
"Первоапрельская ирония - все эти шаги, описанные ниже, на самом деле исправят предыдущие глупые стратегические ошибки, которые не признаются, но разрушают ЕС", - добавил в своем посте Дмитриев.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение в разговоре с РИА Новости о том, что Германии и ЕС в целом при дефиците топлива из-за закрытия Ормузского пролива нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток 2" и получении другого топлива из РФ.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на энергоносители в большинстве стран мира.
9 марта, 04:02