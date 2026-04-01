Удар последней надежды: Европа с Киевом нашли болевую точку России

Чем сильнее увязает в войне с Ираном американо-израильский дуэт, тем слабее опосредованный контроль Вашингтона над своими европейскими союзниками. За последние несколько дней Украина при всесторонней поддержке своих кураторов и вдохновителей из состава ЕС нанесла четыре комплексных удара по ключевым объектам российского ТЭК на Балтике. Весь мир обошли кадры с расходящимися вверх воронками черного чадящего дыма, впрочем, часть из них позднее оказалась продуктом творчества искусственного интеллекта. Западные и украинские издания, не прерываясь на сон и еду, безостановочно штамповали жуткие публикации со ссылками на сервис NASA FIRMS, фиксировавший в границах нефтегазовых терминалов портов Усть-Луга и Приморск очаги возгорания.

Стоит отметить, что 30 марта издания Bloomberg и Reuters выпустили материалы, где фигурировали самые свежие на тот момент спутниковые снимки этих же участков. Исходя из них, можно предположить, что попадания пришлись в район резервуарного парка терминала "Усть-Луга Ойл", комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата (СГК) "НОВАТЭК-Усть-Луга", а также в границы комплекса гидрокрекинга. В порту Приморска , вероятно, был пожар на территории нефтебаз номер один и два.

Место и временной период для нанесения удара выбраны совершенно осознанно и с дальним прицелом.

На фоне предельно размытых перспектив завершения войны в Ормузском проливе , невзирая на отчаянные попытки США заболтать мировые рынки и не дать ценам на энергоносители улететь за пределы ноосферы, экономика все большего количества стран переходит в режим лихорадки с явными симптомами нарастающего дефицита. Ситуация в целом настолько "веселая", что Вашингтон уже официально снял санкции с российской нефти, находящейся в танкерах, а экспорт нефти из Ирана превысил значения до начала боевых действий. Дальнейшая динамика ни для кого тайной не является, и западные аналитические агентства сломя голову бросились подсчитывать, сколько денег на этом кризисе получит Россия . Вычисления подогревали сообщения, что Индия планирует не просто возобновить импорт российской сырой нефти, но и увеличить ее на сорок процентов от текущих просевших объемов. Аналитики шустро постучали по кнопкам калькуляторов и пришли к выводу, что уже в краткосрочной перспективе российские нефтетрейдеры дополнительно выручат как минимум два миллиарда долларов. При затягивании ближневосточного конфликта и углублении кризисных процессов на мировых рынках доходы России продолжили бы расти в прогрессии.

Те, кто планировали атаки, прекрасно понимали, что никакие остаточные санкции уже не смогут сдержать энергодефицитные страны от покупки российских углеводородов, потому было принято решение о физическом вмешательстве, причем с полным осознанием возможных последствий. Но об этом чуть ниже.

Усть-Луга и Приморск завершают трассы ключевых магистральных нефтепроводов, на них осуществляется нефте- и газопереработка, отсюда товарное сырье уходит на экспорт. Усть-Луга является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), благодаря чему порт переваливал в год 30 миллионов тонн сырой нефти, 19 миллионов тонн темных (мазут, вакуумный газойль) и 11 миллионов тонн светлых нефтепродуктов. Здесь перерабатывается и перегружается в трюмы до восьми миллионов тонн стабильного газового конденсата (СГК). Три года назад в Усть-Луге был запущен комплекс гидрокрекинга, ведется строительство завода для этансодержащего газа, здесь предусмотрены отдельные комплексы газопереработки и газохимии.

Не отстает и Приморск. Он венчает трубопроводную магистраль БТС-1, по ней прокачивается сырая российская нефть. Здесь же заканчиваются две линии "Ярославль — Приморск 1" и "Ярославль — Приморск 2", по которым к северной части побережья Балтики доставляются нефтепродукты. Последние перед отправкой за рубеж накапливаются в резервуарах упомянутых выше нефтебаз. Мощность порта составляет 60 миллионов тонн сырой нефти и 25 миллионов тонн нефтепродуктов.

Чтобы отойти от сухих и малопонятных цифр, приведем данные долевого вклада в экспорт отечественных энергоресурсов портов из отдельных регионов.

По данным Международного энергетического агентства , в портах российского Заполярья переваливается 17,7 миллиона тонн сырой нефти, или 6,5 процента всего экспорта танкерами. Далее по аналогии. Терминалы Черноморского побережья — это 52,4 миллиона тонн и 19 процентов. Дальний Восток — это 71,6 миллиона тонн, или 26,4 процента. И наконец, нефтеналивные порты побережья Балтики обеспечивают перевалку 129 миллионов тонн сырой нефти, то бишь из каждой сотни танкеров, отчаливших с полными трюмами от российского берега, 47 уходят именно отсюда.

Из данных Министерства финансов известно, что нефть является важнейшей "кормилицей" федерального бюджета. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) и экспортные пошлины приносят в государственную казну порядка 80 процентов доходов от реализации углеводородов. Зная размер государственного бюджета и то, что нефтегазовые доходы в его структуре на конец прошлого года составляли около 26 процентов, несложно вычислить, сколько именно приходится на нефть и каков вклад балтийских портов.

В настоящий момент все данные по реальным повреждениям в Усть-Луге и Приморске засекречены, что совершенно правильно. При этом известно, что перевалка ресурсов там полностью остановлена. Американцы тут, как ни странно, вне подозрений, так как выпадение с рынка российской нефти приведет к дальнейшему росту цен, что текущей администрации в Вашингтоне резко невыгодно. Из интервью губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома мы узнали, что увеличение стоимости американской нефти WTI на десять долларов автоматически добавляет 25 центов к стоимости галлона бензина на американских автозаправках. Провоцировать рост ключевого ресурса в преддверии критически важных выборов осенью для Дональда Трампа смерти подобно.

Зато уже практически официально признано, что запущенные с Украины дроны преспокойно пролетели сквозь воздушное пространство нескольких стран НАТО и, скорее всего, зашли на Усть-Лугу и Приморск со стороны Финляндии . Провести подобную операцию можно было только при заблаговременном и полном согласии соответствующих государств. Вполне возможно, что мы наблюдаем бросок последней надежды со стороны Европы , так как буквально вчера Кая Каллас прибыла в Киев с единственной целью — сообщить, что "грошей нема". В смысле, что Европейский союз не может выделить обещанный кредит в размере 90 миллиардов долларов. Обвиняют в этом Виктора Орбана , но есть обоснованное мнение, что ЕС позарез нужны деньги на затыкание собственных финансовых дыр, вызванных растущим энергетическим кризисом. Покупать нефть у ненавистной Москвы текущие европейские элиты не могут, потому решили пойти ва-банк, прикрыв на неопределенное время балтийские нефтяные ворота.