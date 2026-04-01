В Ереване госпитализировали участника инцидента с Пашиняном в церкви
15:19 01.04.2026 (обновлено: 16:04 01.04.2026)
В Ереване госпитализировали участника инцидента с Пашиняном в церкви
В Ереване госпитализировали участника инцидента с Пашиняном в церкви - РИА Новости, 01.04.2026
В Ереване госпитализировали участника инцидента с Пашиняном в церкви
Восемнадцатилетнего Давида Минасяна, который был участником инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви, когда кто-то из... РИА Новости, 01.04.2026
в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Армянская апостольская церковь
В Ереване госпитализировали участника инцидента с Пашиняном в церкви

Участника инцидента с Пашиняном в церкви госпитализировали после ареста

ЕРЕВАН, 1 апр – РИА Новости. Восемнадцатилетнего Давида Минасяна, который был участником инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви, когда кто-то из прихожан пытался ударить главу кабмина, госпитализировали, сообщила в среду его адвокат Лусине Мартиросян.
Ранее в среду суд арестовал Минасяна на два месяца. Защита считает арест несправедливым и намерена обжаловать решение суда.
"Давид Минасян, не дойдя до уголовно-исполнительного учреждения, потерял сознание и был переведет в больницу", - написала адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в СК сообщили, что 18-летний Давид Минасян, обучающийся в 12-м классе старшей школы, обвиняется по статьям "Хулиганство" и "Вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица".
Инцидент произошел во время посещения Пашиняном храма Святой Анны в Ереване в Вербное воскресенье. Судя по видеокадрам, распространенным в соцсетях, когда многочисленная охрана премьера пыталась создать коридор для покидающего церковь Пашиняна, один из прихожан пытался ударить премьера, однако его руку отвели телохранители. После этого в церкви возникла суматоха, охрана обеспечила выход Пашиняна из церкви. В тот же день были задержаны три человека.
Второго задержанного - Микаэла Минасяна - во вторник освободили под подписку о невыезде. Третьего задержанного по этому делу - Геворга Геворгяна - освободили под залог в 13 тысяч долларов.
Конфликт властей Армении и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Армянская апостольская церковь
 
 
