Запасы газа в ПХГ Нидерландов впервые опустились ниже пяти процентов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Нидерландов опустились ниже 5%, достигнув исторического минимума, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на газовые сутки 31 марта, уровень заполненности нидерландских ПХГ опустился до 4,95%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 2011 года. Немецкие ПХГ заполнены на 22,18%, французские – 21,88%, но Берлин и Париж уже начали закачку. В Австрии, где отбор газа продолжается, ПХГ заполнены на 34,82%, в Италии – на 43,74%.
В среднем в Европе запасы в ПХГ на 31 марта составили 28,05%. Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 30% еще в начале марта, что является одним из минимальных уровней для этого периода за всю историю наблюдений, сообщал "Газпром". При этом основные объемы газа, закачанные в ПХГ в рамках подготовки к зимнему сезону, были израсходованы уже к середине февраля, ранее отмечали в компании.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в марте охарактеризовал уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС как критически низкий для современной Европы. По его мнению, запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%.