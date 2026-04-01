Более 500 пациенток прошли процедуры ЭКО в Московской области - РИА Новости, 01.04.2026
13:10 01.04.2026
Более 500 пациенток прошли процедуры ЭКО в Московской области
Свыше 500 пациенток прошли процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.04.2026
Более 500 пациенток прошли процедуры ЭКО в Московской области

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Свыше 500 пациенток прошли процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, доступна процедура ЭКО. Пройти ее можно бесплатно, оформив квоту.
"Процедура ЭКО позволяет парам, которые давно мечтают о пополнении в семье, завести ребенка. С начала года в Подмосковье экстракорпоральное оплодотворение прошли свыше 500 пациенток. Всего в этом году планируем провести порядка 5,5 тысячи процедур", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Подробная инструкция для желающих пройти ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе "Информация".
Программа реализуется благодаря нацпроекту "Семья".
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили почти 2,2 тысячи выездов
