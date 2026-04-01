Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин"

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кампус Московского государственного технологического университета "Станкин" построят на территории административно-делового центра "Коммунарка", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В настоящее время, по его словам, уже началось проектирование зданий.

"Здесь расположатся учебно-лабораторные и административные помещения и общежития. Ориентировочно площадь объектов составит около 232 тысяч квадратных метров. В результате будет создано многофункциональное комфортное пространство для обучения студентов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как указывается в сообщении, в настоящее время в Коммунарке создается крупный кластер с объектами образования, культуры и общественно-деловыми центрами.