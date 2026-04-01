Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин"
Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин" - РИА Новости, 01.04.2026
Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин"
Кампус Московского государственного технологического университета "Станкин" построят на территории административно-делового центра "Коммунарка"
2026-04-01T09:07:00+03:00
2026-04-01T09:07:00+03:00
2026-04-01T09:07:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке построят кампус МГТУ "Станкин"
Ефимов: в Коммунарке возведут кампус МГТУ "Станкин"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кампус Московского государственного технологического университета "Станкин" построят на территории административно-делового центра "Коммунарка", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В настоящее время, по его словам, уже началось проектирование зданий.
"Здесь расположатся учебно-лабораторные и административные помещения и общежития. Ориентировочно площадь объектов составит около 232 тысяч квадратных метров. В результате будет создано многофункциональное комфортное пространство для обучения студентов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, в настоящее время в Коммунарке создается крупный кластер с объектами образования, культуры и общественно-деловыми центрами.
В состав кампуса, как добавляется в пресс–релизе, среди прочего войдут техполигон, культурно-досуговый центр и конгрессно-выставочные пространства.