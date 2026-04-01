В России началась подача документов в первый класс

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подача документов в первый класс началась в России, необходимые бумаги можно подать лично в учебное заведение, направить почтой или через портал "Госуслуги".

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что, по предварительной оценке, 1 сентября 2026 года за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников.

Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня.

Сначала рассматриваются заявления семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке.