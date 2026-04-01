Брянский депутат предложил делать ДНК-тесты в роддоме

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Проведение ДНК-тестов в роддомах поможет впоследствии упростить оформление выплат в том числе семьям погибших на СВО военных, считает депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По словам Иванова, проблема с установлением отцовства стала острее в условиях спецоперации, когда в случае гибели военнослужащего до признания ребенка его семье приходится доказывать родство через сложные бюрократические процедуры. Он отметил, что наличие ДНК-теста позволило бы избежать волокиты при оформлении положенных выплат.