Дмитриев назвал страны ЕС, наиболее подверженные энергетическому шоку

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал европейские страны, наиболее подверженные энергетическому шоку из-за перебоев с поставками из Персидского залива.
Так, согласно его публикации в соцсети X:
— у Италии высокая зависимость от импорта газа;
— Великобритания сократила добычу в Северном море и зависима от импорта энергоносителей;
— в Германии высокий спрос и аналогичная зависимость от закупок;
— Польша уязвима к шоку из-за перехода с угля на газ;
— Бельгия — из-за рисков, связанных с транзитными узлами;
— Румыния — из-за зависимости от региональных поставок.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
1 апреля, 16:24