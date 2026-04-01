Diddy освободят из тюрьмы на десять дней раньше срока
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский рэпер и продюсер Шон Комбс (Diddy) выйдет на свободу на десять дней раньше - дата окончания его тюремного заключения была сдвинута с 25 апреля на 15 апреля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.
Комбс, которому 56 лет, отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси
) по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.
Дата освобождения музыканта менялась несколько раз после начала отбывания наказания. Изначально она была назначена на 8 мая 2028 года, затем в ноябре прошлого года перенесена на 4 июня 2028 года. В начале марта срок освобождения был сдвинут на 25 апреля 2028 года.
Комбс находится под стражей с сентября 2024 года. Ему предъявлялись обвинения в сговоре в рамках преступной организации, торговле людьми и перевозке лиц для занятия проституцией. По итогам двухмесячного процесса присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки для занятия проституцией и оправдали по более тяжелым обвинениям.