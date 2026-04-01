В посольстве России в Париже рассказали о деле марафонца Виноградова

ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Дело арестованного в Париже российского марафонца Егора Виноградова тянется уже более двух лет, несмотря на то, что следствие так и не нашло доказательств его вины, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.

"Считаем важным подчеркнуть, что данное дело тянется уже более двух лет, следственные мероприятия не выявили фактов, подтверждающих причастность россиян к вменяемым им деяниям, но они до сих пор не обрели полную свободу", - сказали агентству в дипмиссии.

Егор Виноградов и его супруга полностью отвергают участие в какой-либо противоправной деятельности, отметили в посольстве.