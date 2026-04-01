Россиянам объяснили, зачем банки просят обновить данные через Госуслуги

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Банки все чаще отправляют клиентам запросы на обновление личных данных через портал Госуслуг. О том, почему это необходимо и чем грозит игнорирование таких требований, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, банки обязаны актуализировать данные клиентов для выполнения требований закона о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ) и для подтверждения, что счетом пользуется реальный владелец. При изменении паспорта, фамилии или адреса сообщать об этом в банк нужно незамедлительно. В остальных случаях обновление требуется не реже одного раза в год.
"Обновление данных через Госуслуги — это наиболее безопасный и быстрый способ, предусмотренный законодательством. Делать это нужно только в официальном приложении банка или на его официальном сайте, не переходя по подозрительным ссылкам из СМС", — пояснил Хаминский.
При отказе от обновления банк сначала ограничит операции в приложении, а затем может полностью заблокировать счета до выяснения обстоятельств. Использование Госуслуг для подтверждения данных позволяет пройти процедуру быстро и безопасно, минуя риск мошенничества.