23:15 01.04.2026
Памфилова рассказала об эксперименте по доставке бюллетеней БПЛА
2026-04-01T23:15:00+03:00
Памфилова рассказала Путину об эксперименте по доставке бюллетеней БПЛА

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала ему об эксперименте по доставке избирательной документации с помощью беспилотников.
"Мы сейчас работаем очень плотно с некоторыми компаниями, совместно с разработчиками, изучаем возможности доставки избирательной документации с помощью беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сказала Памфилова.
Она отметила, что уже два таких эксперимента было проведено - на Сахалине и Великом Новгороде.
"И также большую надежду возлагаем на использование для организации голосования в труднодоступных местах передачи данных на базе создаваемой российской низкоорбитальной спутниковой группировки", - добавила Памфилова.
Она подчеркнула, что это возможность организации дистанционного голосования там, где до этого не было Интернета.
Экраны с участками для голосования - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В России может появиться дистанционное голосование через спутники
25 марта, 13:54
 
