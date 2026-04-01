Памфилова рассказала об эксперименте по доставке бюллетеней БПЛА

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала ему об эксперименте по доставке избирательной документации с помощью беспилотников.

"Мы сейчас работаем очень плотно с некоторыми компаниями, совместно с разработчиками, изучаем возможности доставки избирательной документации с помощью беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сказала Памфилова

Великом Новгороде. Она отметила, что уже два таких эксперимента было проведено - на Сахалине

"И также большую надежду возлагаем на использование для организации голосования в труднодоступных местах передачи данных на базе создаваемой российской низкоорбитальной спутниковой группировки", - добавила Памфилова.