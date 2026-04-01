Бастрыкин назвал мощность взрывчатки на БПЛА, выпущенных по кафе в Хорлах

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мощность взрывчатого вещества на борту каждого из беспилотников, запущенных по ресторану и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, составляла 25 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.