Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/bpla-2084168441.html
Бастрыкин назвал мощность взрывчатки на БПЛА, выпущенных по кафе в Хорлах
Бастрыкин назвал мощность взрывчатки на БПЛА, выпущенных по кафе в Хорлах

Бастрыкин: по кафе в Хорлах выпустили БПЛА с 75 килограммами взрывчатки

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мощность взрывчатого вещества на борту каждого из беспилотников, запущенных по ресторану и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, составляла 25 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее глава ведомства сообщил РИА Новости, что по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь ВСУ ударили тремя беспилотниками.
"В ходе проведенных взрывотехнических экспертиз установлено, что мощность взрывчатого вещества на борту каждого БПЛА составляла 25 кг в тротиловом эквиваленте. Для увеличения зажигательного действия БПЛА дополнительно снаряжены зарядом термитно-зажигательной смести", - сказал он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала