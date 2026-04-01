БПЛА "Князь вещий Олег" легко преодолевает РЭБ ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК, 1 апр — РИА Новости. Новый российский разведывательный БПЛА "СТ-КВО" ("Князь Вещий Олег") легко преодолевает систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ под Херсоном, так как практически не подвержен ее воздействию, сообщили РИА Новости бойцы войск беспилотных систем 18-й армии группировки войск "Днепр" непосредственно на передовой работающие с новым БПЛА.

"РЭБ держит хорошо, нет воздействия на него", — сказал оператор БПЛА "СТ-КВО" с позывным "Умка".