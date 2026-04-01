ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 01.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 01.04.2026 (обновлено: 07:07 01.04.2026)
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 01.04.2026
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область
Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, жертв нет, сообщил в канале на платформе Max губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T06:42:00+03:00
2026-04-01T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
новошахтинск
таганрог
юрий слюсарь
ростовская область
новошахтинск
таганрог
безопасность, ростовская область, новошахтинск, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Новошахтинск, Таганрог, Юрий Слюсарь
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО ночью сбили более 30 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, жертв нет, сообщил в канале на платформе Max губернатор Юрий Слюсарь.
"Накануне поздно вечером и ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. К счастью, обошлось без жертв", — написал Слюсарь
По его словам, ПВО сбила более 30 беспилотников в четырех городах: Новошахтинске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Батайске и шести районах: Неклиновском, Октябрьском (сельский), Аксайском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Азовском.
Наиболее серьезные последствия от падения обломков БПЛА в Новошахтинске — поселках Соколово-Кундрюченском и Западном. Там частично повреждены частные дома, автомобиль. Кроме того, повреждено остекление частного дома в Неклиновском районе.
"Всего повреждено 15 частных домовладений, один автомобиль", — добавил губернатор.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьНовошахтинскТаганрогЮрий Слюсарь
 
 
