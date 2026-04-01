ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, жертв нет, сообщил в канале на платформе Max губернатор Юрий Слюсарь.
"Накануне поздно вечером и ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. К счастью, обошлось без жертв", — написал Слюсарь
По его словам, ПВО сбила более 30 беспилотников в четырех городах: Новошахтинске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Батайске и шести районах: Неклиновском, Октябрьском (сельский), Аксайском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Азовском.
Наиболее серьезные последствия от падения обломков БПЛА в Новошахтинске — поселках Соколово-Кундрюченском и Западном. Там частично повреждены частные дома, автомобиль. Кроме того, повреждено остекление частного дома в Неклиновском районе.
"Всего повреждено 15 частных домовладений, один автомобиль", — добавил губернатор.
