В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 01.04.2026
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2026
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

В результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя", - написал глава региона в своем канале на платформе Мах.
По словам губернатора, в селе Доброе Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона по территории частного дома пострадала мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Она госпитализирована в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в доме посечена кровля, выбиты окна, повреждены надворная постройка и автомобиль.
Также в Шебекинском округе в районе хутора Бабенков дрон нанёс удар по автобусу. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча госпитализирован в городскую больницу Белгорода, автобус сгорел.
В районе села Зиборовка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, госпитализирован в городскую больницу Белгорода, машина получила повреждения, заключил губернатор.
