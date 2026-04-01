В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также в Шебекинском округе в районе хутора Бабенков дрон нанёс удар по автобусу. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча госпитализирован в городскую больницу Белгорода, автобус сгорел.