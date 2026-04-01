Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 01.04.2026 (обновлено: 16:48 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/armiya-2084302220.html
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения - РИА Новости, 01.04.2026
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военным чаще стоит менять районы сосредоточения. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:16:00+03:00
2026-04-01T16:48:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084314283_104:0:2375:1278_1920x0_80_0_0_367cca674e3463a71ed73a8028b87ebe.jpg
https://ria.ru/20260401/belorussiya-2084288212.html
https://ria.ru/20260330/tramp-2083661479.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084314283_240:0:1925:1264_1920x0_80_0_0_a7040e3b267726cf1a14797a4af70285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения

Лукашенко: военным стоит чаще менять районы сосредоточения

© Фото : Президент Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии. 1 апреля 2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии. 1 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Президент Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии. 1 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военным чаще стоит менять районы сосредоточения.
"Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен. Ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. И в угрожаемый период однозначно надо поменять район сосредоточения", - приводит слова президента агентство Белта.
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
СБ Белоруссии: проверка армии показала готовность военных защитить страну
1 апреля, 15:31
Он подчеркнул, что по этой причине особое внимание было уделено мобильности войск в ходе недавней проверки боеготовности вооруженных сил.
"Выкинули вас в районе сосредоточения. Вы быстренько создали там место для жизни и готовы воевать. Мы этому уделили отдельное внимание", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, "очень важно вовремя покинуть насиженные места - казарму - и сосредоточиться в районах сосредоточения". "Не раз меня выкидывали туда (в годы армейской службы - ред.), в отличие от нынешней этой бригады, в которой я служил. Выйти в район сосредоточения - это важно, чтобы уйти из-под удара", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что в нынешней обстановке важно чаще менять районы сосредоточения с учетом разведданных у возможного противника. Лукашенко привел конкретный пример. "Все нас видят, знают. Мне как раз с украинского беспилотника прислали фотографии. Я их посмотрел. Район Бреста они засняли. И нашу бригаду там, и все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Трамп обратился к Лукашенко и заявил, что ждет встречи с ним
30 марта, 04:19
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала