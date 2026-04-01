Раскрыто, сколько россиян подшучивает над коллегами на 1 апреля
Каждый девятый работающий россиянин признается, что 1 апреля подшучивает над коллегами, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:29:00+03:00
Раскрыто, сколько россиян подшучивает над коллегами на 1 апреля
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Каждый девятый работающий россиянин признается, что 1 апреля подшучивает над коллегами, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"11% россиян подшучивают над коллегами 1 апреля. При этом мужчины более склонны к розыгрышам, чем женщины (13% против 7% соответственно). Среди сотрудников до 35 лет шутят только 5%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет - уже 15%", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Жертвами первоапрельских подколов от коллег становились 13% опрошенных. Над мужчинами подшучивают чаще (16% против 11% среди женщин). А самая уязвимая возрастная группа - сотрудники старше 45 лет (18%), впрочем, они и сами не прочь подурачиться.
Подшутить над руководителем решаются лишь 7% работающих. Такая смелость чаще встречается среди мужчин (9% против 4% среди россиянок).
Объектами шуток со стороны руководства становились 7% опрошенных, причем мужчины чаще, чем женщины (9% и 4% соответственно).
В целом россияне по прежнему благосклонны к необидным шуткам, которые поднимают настроение и, по мнению некоторых, даже укрепляют коллективный дух. Однако корпоративная традиция постепенно угасает: за 16 лет офисных шутников стало заметно меньше.