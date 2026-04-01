Анохин: в Смоленской области посеяно около 75 тысяч га озимых культур

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Смоленской области под урожай текущего года посеяно 74,7 тысячи гектаров озимых культур - на 2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

Готовность к новому полевому сезону обсудили на очередном заседании регионального правительства.

Как отметил Анохин, 100% озимых находятся в удовлетворительном состоянии. Снежный покров надежно защитил растения зимой, а запасы влаги в почве создают благоприятные условия для их роста.

Яровой сев в фермерских хозяйствах планируется провести на площади 177,9 тысячи гектаров, это примерно на 3% выше уровня прошлого года. Потребность в семенах яровых зерновых культур составляет 14,3 тысячи тонн, обеспеченность на сегодняшний день составляет более 97%.

Для проведения весенних полевых работ потребуется 20,9 тысячи тонн минудобрений – на данный момент обеспеченность составляет более половины от потребности, поставки продолжаются. Основные объемы ГСМ законтрактованы и уже поступают в хозяйства.

"Мы оказываем всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям, средства на эти цели предусмотрены в бюджете области. Также регион получит поддержку на федеральном уровне", - отметил Анохин.