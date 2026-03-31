Рейтинг@Mail.ru
Infinix поддержал звонки с изображениями от "билайн бизнес" - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/zvonki-2084045217.html
Infinix поддержал звонки с изображениями от "билайн бизнес"
Infinix поддержал звонки с изображениями от "билайн бизнес"
Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от "билайн бизнес" Branded Call* на своих смартфонах, сообщает... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084046309_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5c8aa3d71616a9d7cb158d0224484d00.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084046309_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_66f86b99317995b136407f03a0eefacd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Infinix поддержал звонки с изображениями от "билайн бизнес"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от "билайн бизнес" Branded Call* на своих смартфонах, сообщает пресс-служба Билайна.
Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки Note 60: Note Edge, Note 60 и Note 60 Pro. Новинки объединяют премиальный дизайн, автономность и современные технологии.
Branded Call позволяет визуально идентифицировать входящие вызовы от организаций. При отображении обычной этикетки при поступлении звонка на экране отображается текстовое юридическое название компании и категория вызова. Branded Call дополняет этикетку узнаваемым логотипом организации, что помогает абонентам быстрее определить, кто звонит, и принять решение об ответе. Услуга доступна при звонках на сеть Билайна.
Branded Call работает исключительно в рамках сервиса "Этикетка" (сервис маркировки звонков от "билайн бизнес"), который проходит проверку достоверности информации о звонящей компании оператором. Это способствует улучшению пользовательского опыта, повышению доверия к входящим вызовам и снижению риска пропуска важных звонков — например, от курьера или представителя компании с запланированной встречей.
Для бизнеса внедрение Branded Call от "билайн бизнес" откроет новые возможности для повышения узнаваемости бренда и эффективности коммуникаций с клиентами.
"Мы видим, что абоненту сегодня важно сразу понимать, кто и по какому поводу с ним связывается. Логотип компании и информация о ней на экране смартфона помогают быстрее принять решение об ответе и снижают риск пропуска действительно важных вызовов. Для бизнеса это, в свою очередь, эффективный инструмент повышения доверия к бренду, что подтверждает практика наших клиентов. Уверены, что партнерство с Infinix позволит еще большему числу пользователей оценить преимущества технологии Branded Call", — цитирует пресс-служба директора департамента корпоративных решений и сервисов Билайна (ПАО "ВымпелКом") Руслана Ахлебининского.
*Branded Call (перевод "фирменный звонок") — мировой тренд в сфере голосовой связи, который активно развивают операторы по всему миру, а производители устройств обеспечивают его поддержку на своих гаджетах. В России "билайн бизнес" стал первым оператором, интегрировавшим данную технологию в собственную сеть. Компания планирует и далее расширять сотрудничество с другими ведущими компаниями для внедрения Branded Call.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTVTGqCv6C
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала