Infinix поддержал звонки с изображениями от "билайн бизнес"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от "билайн бизнес" Branded Call* на своих смартфонах, сообщает пресс-служба Билайна.

Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки Note 60: Note Edge, Note 60 и Note 60 Pro. Новинки объединяют премиальный дизайн, автономность и современные технологии.

Branded Call позволяет визуально идентифицировать входящие вызовы от организаций. При отображении обычной этикетки при поступлении звонка на экране отображается текстовое юридическое название компании и категория вызова. Branded Call дополняет этикетку узнаваемым логотипом организации, что помогает абонентам быстрее определить, кто звонит, и принять решение об ответе. Услуга доступна при звонках на сеть Билайна.

Branded Call работает исключительно в рамках сервиса "Этикетка" (сервис маркировки звонков от "билайн бизнес"), который проходит проверку достоверности информации о звонящей компании оператором. Это способствует улучшению пользовательского опыта, повышению доверия к входящим вызовам и снижению риска пропуска важных звонков — например, от курьера или представителя компании с запланированной встречей.

Для бизнеса внедрение Branded Call от "билайн бизнес" откроет новые возможности для повышения узнаваемости бренда и эффективности коммуникаций с клиентами.

"Мы видим, что абоненту сегодня важно сразу понимать, кто и по какому поводу с ним связывается. Логотип компании и информация о ней на экране смартфона помогают быстрее принять решение об ответе и снижают риск пропуска действительно важных вызовов. Для бизнеса это, в свою очередь, эффективный инструмент повышения доверия к бренду, что подтверждает практика наших клиентов. Уверены, что партнерство с Infinix позволит еще большему числу пользователей оценить преимущества технологии Branded Call", — цитирует пресс-служба директора департамента корпоративных решений и сервисов Билайна (ПАО "ВымпелКом") Руслана Ахлебининского.

*Branded Call (перевод "фирменный звонок") — мировой тренд в сфере голосовой связи, который активно развивают операторы по всему миру, а производители устройств обеспечивают его поддержку на своих гаджетах. В России "билайн бизнес" стал первым оператором, интегрировавшим данную технологию в собственную сеть. Компания планирует и далее расширять сотрудничество с другими ведущими компаниями для внедрения Branded Call.

