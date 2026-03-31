Жители села в Винницкой области заблокировали транспорт военкомата

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жители села в Винницкой области заблокировали микроавтобус военкомата, скандируя "Позор", сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В селе Сосонка Винницкой области большое количество местных жителей заблокировали микроавтобус военкомата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты публикуют видео инцидента. Десятки местных жителей скандируют "Позор", обступив микроавтобус и автомобиль полиции, сопровождавший сотрудников военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.