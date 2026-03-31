МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается сойти за "помощника" США и союзников в конфликте против Ирана ради сохранения поставок ракет для комплексов Patriot, которые он рассматривает в качестве одного из немногих оставшихся козырей, передает Shukan Gendai.
"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вполне может привести к перенаправлению вооружения, которое предполагалось отправить на Украину, в более "горячую точку". Это неизбежно ослабит украинских военных и осложнит обстановку на передовой. Однако Владимир Зеленский заявляет, что по-прежнему готов оказывать поддержку странам Персидского залива. Почему он так щедро настроен? Полагаю, это не более, чем попытка обеспечить Украине бесперебойные поставки американского оружия", — пишет автор статьи.
Издание указывает, что ракеты для комплексов Patriot — крайне дефицитный продукт.
В начале марта глава киевского режима предложил странам Персидского залива приобрести некие украинские перехватчики дронов.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
