13:21 31.03.2026 (обновлено: 13:33 31.03.2026)
В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о пасхальном перемирии
В Кремле не выделили четко сформулированного предложения о пасхальном перемирии из слов Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/tramp-2083982313.html
https://ria.ru/20260331/ukraina-2083931634.html
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не выделили четко сформулированного предложения о пасхальном перемирии из слов Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Зеленский заявил, что Украина, ранее нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Не роняя имидж США". СМИ раскрыли, что задумал Трамп в отношении Украины
Вчера, 12:28
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы пасхального перемирия.
По его словам, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Cыграешь на рояле?": в ЕС осадили зарвавшегося Зеленского
Вчера, 06:52
 
