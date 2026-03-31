В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о пасхальном перемирии

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не выделили четко сформулированного предложения о пасхальном перемирии из слов Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Зеленский заявил, что Украина, ранее нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году.
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы пасхального перемирия.
По его словам, Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.