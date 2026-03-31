Рейтинг@Mail.ru
Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, заявила его экс-пресс-секретарь - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 31.03.2026 (обновлено: 15:38 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/zelenskij-2084019106.html
Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, заявила его экс-пресс-секретарь
Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, заявила его экс-пресс-секретарь - РИА Новости, 31.03.2026
Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, заявила его экс-пресс-секретарь
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявила, что он четырежды уклонялся от призыва на военную службу. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:49:00+03:00
2026-03-31T15:38:00+03:00
в мире
украина
великобритания
судан
владимир зеленский
уинстон черчилль
юлия мендель
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260331/ukraina-2083931634.html
украина
великобритания
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, судан, владимир зеленский, уинстон черчилль, юлия мендель, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Великобритания, Судан, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Юлия Мендель, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский четыре раза уклонялся от призыва, заявила его экс-пресс-секретарь

Мендель: Зеленский четыре раза уклонялся от призыва на военную службу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявила, что он четырежды уклонялся от призыва на военную службу.
В феврале 2025 года экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда" также заявлял, что Зеленский четыре раза был уклонистом и "убегал от повесток".
"Зеленского часто сравнивают с (бывшим премьер-министром Великобритании - ред.) Уинстоном Черчиллем. Есть лишь несколько отличий. Уинстон Черчилль участвовал в Кубинской войне (1895), Малакандской кампании (1897), в Судане (1898), Англо-бурской войне (1899–1900)... Он был награждён множеством военных медалей. Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда его призывали до вступления в должность. Что бы сказал Черчилль…", - написала Мендель на своей странице в соцсети X.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В миреУкраинаВеликобританияСуданВладимир ЗеленскийУинстон ЧерчилльЮлия МендельВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала