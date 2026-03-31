МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявила, что он четырежды уклонялся от призыва на военную службу.
В феврале 2025 года экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда" также заявлял, что Зеленский четыре раза был уклонистом и "убегал от повесток".
"Зеленского часто сравнивают с (бывшим премьер-министром Великобритании - ред.) Уинстоном Черчиллем. Есть лишь несколько отличий. Уинстон Черчилль участвовал в Кубинской войне (1895), Малакандской кампании (1897), в Судане (1898), Англо-бурской войне (1899–1900)... Он был награждён множеством военных медалей. Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда его призывали до вступления в должность. Что бы сказал Черчилль…", - написала Мендель на своей странице в соцсети X.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму