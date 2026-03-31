Раскрыт необычный способ снизить стресс и улучшить здоровье сердца

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Путешествия могут повысить продуктивность, снизить уровень стресса и укрепить сердце, сообщает сайт Техасского университета (TAMU)

"Если мы путешествуем, наши отношения с окружающими укрепляются, а мы становимся образованнее и здоровее", — заявил профессор Джеймс Петрик.

В рамках исследования ученые провели эксперимент с 20 студентами во время круиза. Участники носили умные часы со специально разработанным приложением для мониторинга здоровья, а также вели дневники для фиксации своих действий. Петрик отметил, что данные акселератора и гироскопа в часах позволили сопоставить характер движений и показатели работы сердечно-сосудистой системы.

"Как мы выяснили, путешествия похожи на тренировки хорошего спортсмена: вы интенсивно тренируетесь короткими интервалами, потом даете сердцу отдохнуть, снова выполняете короткие отрезки, затем опять отдыхаете. Отпуск оказывает аналогичный эффект. Наше сердце реагирует на захватывающие и новые впечатления, а затем отдыхает, когда мы расслабляемся и успокаиваемся. Вот как отпуск укрепляет наше сердце", — приводятся слова профессора.

Также исследование показало, что длительные отпуска приносят больше пользы, чем короткие поездки.