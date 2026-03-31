Почти 300 точек продажи вейпов закрылись в Вологодской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Вологодской области прекратили деятельность 88 "наливаек" и 293 точки продажи вейпов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В народе "наливайками" называют кафе, которые днем работают как заведения общепита (рюмочные или пивные), а по ночам продают алкоголь как розничный магазин. Как правило, такие кафе располагаются в жилых домах и имеют небольшой зал обслуживания.
В регионе продолжается системная работа по ограничению продажи алкоголя и профилактике рынка вейп-продукции.
"В Вологодской области ликвидированы все 610 алкомаркетов, закрыто 88 из 125 "наливаек", прекратили работу 293 из 316 торговых точек продажи вейпов. Постепенно сходит на нет торговля алкоголем на разлив и курительными смесями, еженедельно в среднем закрываем порядка 10 точек. К 1 мая перестанут существовать оставшиеся 37 "наливаек" и 23 магазина с вейпами", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Объем реализации алкоголя по Вологодской области снизился на 16,5%, потребление в перерасчете на безводный спирт на человека сократилось на 15,2%. Такой ощутимый результат достигнут всего за год — с марта 2025 года по март 2026 года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.
Законодательная инициатива, ограничивающая розничную продажу алкогольной продукции, вступила в силу чуть более года назад, 1 марта 2025 года. Уже с 1 марта этого года на Вологодчине начали действовать внесенные в региональный закон изменения, которые помогают регулировать работу "наливаек".
Реализация целого комплекса мер областного правительства по народосбережению дает результат. По итогам прошлого года Вологодская область показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости за последние 13 лет, а реального прироста рождений регион достиг впервые за 11 лет.
