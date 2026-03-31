Почти 300 точек продажи вейпов закрылись в Вологодской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Вологодской области прекратили деятельность 88 "наливаек" и 293 точки продажи вейпов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В народе "наливайками" называют кафе, которые днем работают как заведения общепита (рюмочные или пивные), а по ночам продают алкоголь как розничный магазин. Как правило, такие кафе располагаются в жилых домах и имеют небольшой зал обслуживания.

В регионе продолжается системная работа по ограничению продажи алкоголя и профилактике рынка вейп-продукции.

"В Вологодской области ликвидированы все 610 алкомаркетов, закрыто 88 из 125 "наливаек", прекратили работу 293 из 316 торговых точек продажи вейпов. Постепенно сходит на нет торговля алкоголем на разлив и курительными смесями, еженедельно в среднем закрываем порядка 10 точек. К 1 мая перестанут существовать оставшиеся 37 "наливаек" и 23 магазина с вейпами", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Объем реализации алкоголя по Вологодской области снизился на 16,5%, потребление в перерасчете на безводный спирт на человека сократилось на 15,2%. Такой ощутимый результат достигнут всего за год — с марта 2025 года по март 2026 года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Законодательная инициатива, ограничивающая розничную продажу алкогольной продукции, вступила в силу чуть более года назад, 1 марта 2025 года. Уже с 1 марта этого года на Вологодчине начали действовать внесенные в региональный закон изменения, которые помогают регулировать работу "наливаек".