Врач рассказала, кому нельзя есть яйца

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Людям с пищевой аллергией на яичный белок, с заболеванием печени или с сахарным диабетом рекомендуется ограничить потребление яиц, сообщила РИА Новости заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.

"Людям с пищевой аллергией, как правило — на яичный белок, лучше воздержаться от употребления яиц. При заболеваниях печени, желчного пузыря в стадии обострения, когда желток может быть сильным желчегонным средством и усилить патологическое состояние, также рекомендуется ограничить потребление данного продукта", — рассказала Елизарова.

Она отметила, что если у человека уже диагностирован повышенный уровень холестерина, особенно его "плохой" фракции (ЛПНП), или есть атеросклеротические риски, сахарный диабет, то норму употребления яиц лучше согласовать с врачом.