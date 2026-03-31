Врач рассказала, кому нельзя есть яйца
Людям с пищевой аллергией на яичный белок, с заболеванием печени или с сахарным диабетом рекомендуется ограничить потребление яиц, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T02:21:00+03:00
https://ria.ru/20260310/yaytso-2079716810.html
https://ria.ru/20260325/kak-pokrasit-yajca-svekloj-2082712221.html
РИА Новости: людям с аллергией на белок нельзя есть яйца
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Людям с пищевой аллергией на яичный белок, с заболеванием печени или с сахарным диабетом рекомендуется ограничить потребление яиц, сообщила РИА Новости заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы "Нутрициология", доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.
Русская православная церковь
в 2026 году отметит Пасху 12 апреля.
"Людям с пищевой аллергией, как правило — на яичный белок, лучше воздержаться от употребления яиц. При заболеваниях печени, желчного пузыря в стадии обострения, когда желток может быть сильным желчегонным средством и усилить патологическое состояние, также рекомендуется ограничить потребление данного продукта", — рассказала Елизарова.
Она отметила, что если у человека уже диагностирован повышенный уровень холестерина, особенно его "плохой" фракции (ЛПНП), или есть атеросклеротические риски, сахарный диабет, то норму употребления яиц лучше согласовать с врачом.
"В таких случаях рекомендуют ограничиться одним-двумя яйцами в неделю или есть белки, частично убирая желтки", — подчеркнула Елизарова.