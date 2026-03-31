Международная выставка "Фотоника" открылась в Москве
15:21 31.03.2026 (обновлено: 15:39 31.03.2026)
Международная выставка "Фотоника" открылась в Москве
Россия, Экспоцентр, Москва
Выставка "Фотоника-2026" открылась в московском "Тимирязев Центре"

© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
Международная специализированная выставка "Фотоника-2026" в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев Центр" во вторник открылась 20-я международная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника-2026", передает корреспондент РИА Новости.
Выставка организована АО "ЭКСПОЦЕНТР" совместно с Лазерной ассоциацией при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
В этом году мероприятие соберет ведущих производителей, разработчиков и потребителей фотонных технологий из Армении, Белоруссии, Китая и России.
"В выставке принимают участие более 160 компаний, среди которых 105 – российские. Что касается деловой программы, то запланировано 26 профильных мероприятий. Ключевым событием станет XIV Конгресс технологической платформы “Фотоника”, где ученые и бизнес обсуждают не теорию, а практику: стандартизацию, внедрение инноваций в производство и, что крайне важно для бизнеса, подготовку кадров", – сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
Так, среди российских участников – "ВПГ Лазеруан", "Лазерный центр", "Швабе", ПНППК, "ЛЛС", госкорпорация "Росатом", "Лазерформ", "Азимут Фотоникс", ОКБ "Булат", МФТИ, ВНИИОФИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НПФ "Уран", "Авеста". Также впервые в выставке примут участие компании "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", "Азмерит", "Акметрон", "Системы фотоники", "Элмак".
На площади 7 тысяч квадратных метров будут представлены лазерные технологии обработки материалов (резка, сварка, маркировка, аддитивное производство); оптические элементы, системы и материалы, новые станки для их изготовления; оптоэлектроника, сенсоры, детекторы и оборудование технического зрения.
Также "Фотоника-2026" сопровождается масштабной деловой программой, запланированы 26 мероприятий. В рамках выставки традиционно пройдет ярмарка вакансий для специалистов и компаний лазерно-оптической отрасли на стенде Лазерной ассоциации.
"За два десятилетия мы увидели качественную трансформацию: фотоника окончательно перестала быть только “высокой наукой”, она стала неотъемлемой частью нашего настоящего и ключевым драйвером инноваций, проникающим во все сферы жизни", – добавил Фатеев.
На открытии выставки вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Денис Французов отметил, что на мероприятии есть возможность поговорить о достижениях отрасли.
"Нас ждет около 25 деловых мероприятий в рамках этой выставки, где есть прекрасная возможность поговорить о наших достижениях, обменяться и вопросами, и проблемами, обсудить вызовы, с которыми приходится сталкиваться. При этом, конечно же, наметить пути взаимодействия с нашими партнерами, деловым бизнесом", – отметил Французов.
Президент Лазерной ассоциации Николай Евтихиев добавил, что эта выставка проходит в 20-й раз, и на ней значительно увеличилось количество специализированного оборудования, которое должно использоваться на практике.
На открытии также присутствовали заместитель генерального директора АО "Швабе" по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов, президент Лазерной ассоциации провинции Хубэй (КНР) Чжу Сяо.
 
