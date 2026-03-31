Выставка "КУБ ЭКСПО" и форум труда пройдут в Петербурге 9 и 10 апреля

© Фото предоставлено пресс-службой "ЭкспоФорум-Интернэшнл"

МОСКВА, 31 мар - пресс-служба "ЭкспоФорум-Интернэшнл". Юбилейные выставка "КУБ ЭКСПО" и Санкт-Петербургский международный форум труда состоятся 9 и 10 апреля.

В этом году основные события развернутся в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", а также на площадках Таврического дворца и кампуса Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача". За два дня пройдет более 200 мероприятий: конференции, семинары, практикумы, панельные дискуссии и интерактивные занятия.

На выставке "КУБ ЭКСПО" будут представлены современные решения для промышленной безопасности, охраны труда и управления персоналом. В зоне "ПРОтекториум" пройдут деловые игры и симуляции производственных ситуаций. Выставка объединит специализированные секторы кадровых решений, цифровых сервисов и средств индивидуальной защиты.

Конгрессная программа будет выстроена вокруг 14 тематических направлений, охватывающих весь спектр вопросов рынка труда. Участники обсудят развитие человеческого капитала и особенности работы с новым поколением сотрудников, поиск резервов производительности и внедрение цифровых инструментов в повседневную практику. Отдельный блок будет посвящен современным подходам к охране труда, трудовой миграции и образовательным стратегиям.

Особое место займут вопросы взаимодействия бизнеса и государства, отраслевая специфика и социальная повестка, в том числе поддержка участников специальной военной операции.

Также в программе уделят внимание разделу "Охрана труда", в котором будут обсуждать переход от формального соблюдения требований к системному и проактивному управлению профессиональными рисками. В центре этого подхода – предотвращение инцидентов и признание безопасности как стратегического ресурса, напрямую влияющего на устойчивость бизнеса, производительность и вовлеченность сотрудников.

Деловая программа охватывает весь спектр актуальных вопросов – от сохранения здоровья работников и кадрового потенциала до внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в рабочие процессы. Участники обсудят, как выстраивать эффективные системы управления охраной труда, формировать культуру безопасности и адаптировать обучение под реальные производственные риски.

Значительное внимание будет уделено практическим инструментам: современным методам обучения и вовлечения персонала, интерактивным форматам и разбору примеров из практики ведущих компаний. Отдельный блок будет посвящен средствам индивидуальной защиты – от совершенствования нормативной базы и автоматизации подбора до контроля качества и подлинности продукции.

Важной темой станет цифровизация. Будут рассмотрены такие вопросы, как применение искусственного интеллекта в повседневной работе специалистов, использование данных для анализа рисков и трансформация системы медицинских осмотров в инструмент управления здоровьем сотрудников.

Программа также затрагивает стратегические и управленческие аспекты – экономику безопасности, новую идеологию охраны труда в условиях меняющегося рынка, а также взаимодействие кадровых, экологических и производственных функций. Особое внимание уделено правоприменительной практике, вопросам трудовых споров, контрольно-надзорной деятельности и выстраиванию эффективного взаимодействия между подразделениями внутри компаний.

Магистральная тема форума 2026 года – "МИР ТРУДА 2030-2040". Дискуссии будут посвящены трансформации профессий под влиянием ИИ, дефициту кадров и формированию справедливого, адаптивного мира труда. В числе приглашенных к участию – федеральные и региональные представители власти. Международный статус мероприятия подтверждается приглашением профильных руководителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ежегодно форум и выставка объединяют более 10 тысяч профессионалов. В 2025 году почти 80% участников составили отраслевые специалисты, а каждый второй представлял сторону, принимающую решения. Основу аудитории традиционно формируют специалисты по управлению персоналом и эксперты по охране труда из крупных компаний ключевых секторов экономики.