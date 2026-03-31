Рейтинг@Mail.ru
Выставка "КУБ ЭКСПО" и форум труда пройдут в Петербурге 9 и 10 апреля - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:57 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/vystavka-2083973308.html
Выставка "КУБ ЭКСПО" и форум труда пройдут в Петербурге 9 и 10 апреля
". Юбилейные выставка "КУБ ЭКСПО" и Санкт-Петербургский международный форум труда состоятся 9 и 10 апреля. РИА Новости, 31.03.2026
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083960369_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_b49a9e31992e6e25850205d83dbfa4b9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083960369_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_25c0c929fe11767d2c6722576d4650fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-релизы

Выставка "КУБ ЭКСПО" и форум труда пройдут в Петербурге 9 и 10 апреля

© Фото предоставлено пресс-службой "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - пресс-служба "ЭкспоФорум-Интернэшнл". Юбилейные выставка "КУБ ЭКСПО" и Санкт-Петербургский международный форум труда состоятся 9 и 10 апреля.
В этом году основные события развернутся в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", а также на площадках Таврического дворца и кампуса Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача". За два дня пройдет более 200 мероприятий: конференции, семинары, практикумы, панельные дискуссии и интерактивные занятия.
На выставке "КУБ ЭКСПО" будут представлены современные решения для промышленной безопасности, охраны труда и управления персоналом. В зоне "ПРОтекториум" пройдут деловые игры и симуляции производственных ситуаций. Выставка объединит специализированные секторы кадровых решений, цифровых сервисов и средств индивидуальной защиты.
Конгрессная программа будет выстроена вокруг 14 тематических направлений, охватывающих весь спектр вопросов рынка труда. Участники обсудят развитие человеческого капитала и особенности работы с новым поколением сотрудников, поиск резервов производительности и внедрение цифровых инструментов в повседневную практику. Отдельный блок будет посвящен современным подходам к охране труда, трудовой миграции и образовательным стратегиям.
Особое место займут вопросы взаимодействия бизнеса и государства, отраслевая специфика и социальная повестка, в том числе поддержка участников специальной военной операции.
Также в программе уделят внимание разделу "Охрана труда", в котором будут обсуждать переход от формального соблюдения требований к системному и проактивному управлению профессиональными рисками. В центре этого подхода – предотвращение инцидентов и признание безопасности как стратегического ресурса, напрямую влияющего на устойчивость бизнеса, производительность и вовлеченность сотрудников.
Деловая программа охватывает весь спектр актуальных вопросов – от сохранения здоровья работников и кадрового потенциала до внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в рабочие процессы. Участники обсудят, как выстраивать эффективные системы управления охраной труда, формировать культуру безопасности и адаптировать обучение под реальные производственные риски.
Значительное внимание будет уделено практическим инструментам: современным методам обучения и вовлечения персонала, интерактивным форматам и разбору примеров из практики ведущих компаний. Отдельный блок будет посвящен средствам индивидуальной защиты – от совершенствования нормативной базы и автоматизации подбора до контроля качества и подлинности продукции.
Важной темой станет цифровизация. Будут рассмотрены такие вопросы, как применение искусственного интеллекта в повседневной работе специалистов, использование данных для анализа рисков и трансформация системы медицинских осмотров в инструмент управления здоровьем сотрудников.
Программа также затрагивает стратегические и управленческие аспекты – экономику безопасности, новую идеологию охраны труда в условиях меняющегося рынка, а также взаимодействие кадровых, экологических и производственных функций. Особое внимание уделено правоприменительной практике, вопросам трудовых споров, контрольно-надзорной деятельности и выстраиванию эффективного взаимодействия между подразделениями внутри компаний.
Магистральная тема форума 2026 года – "МИР ТРУДА 2030-2040". Дискуссии будут посвящены трансформации профессий под влиянием ИИ, дефициту кадров и формированию справедливого, адаптивного мира труда. В числе приглашенных к участию – федеральные и региональные представители власти. Международный статус мероприятия подтверждается приглашением профильных руководителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Ежегодно форум и выставка объединяют более 10 тысяч профессионалов. В 2025 году почти 80% участников составили отраслевые специалисты, а каждый второй представлял сторону, принимающую решения. Основу аудитории традиционно формируют специалисты по управлению персоналом и эксперты по охране труда из крупных компаний ключевых секторов экономики.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала