Региональные выплаты к 9 Мая увеличат в Верхневолжье по решению Королева - РИА Новости, 31.03.2026
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:05 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/vyplaty-2084040059.html
Региональные выплаты к 9 Мая увеличат в Верхневолжье по решению Королева
Региональные выплаты к 9 Мая увеличат в Верхневолжье по решению Королева
Областные выплаты ко Дню Победы повысят в Тверской области по решению врио губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:05:00+03:00
2026-03-31T16:05:00+03:00
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Областные выплаты ко Дню Победы повысят в Тверской области по решению врио губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба облправительства.
Королев поручил проиндексировать финансовую поддержку на заседании регионального организационного комитета "Победа" во вторник.
"В год 80-летия Победы все федеральные и региональные выплаты были повышены. В этом году они обеспечены на уровне 2024 года. При этом мы в Тверской области приняли решение увеличить их на 10% по сравнению с тем объемом средств, который предусмотрен в бюджете. Ветеранов надо поддерживать. Все выплаты они должны получить до 9 мая", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Региональные выплаты получат более 41 тысячи жителей Верхневолжья. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, супруги погибших фронтовиков. Кроме того, регион поддерживает тружеников тыла, детей войны, вдов умерших участников войны.
В регионе также ведется подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы.
"Этот год неюбилейный, но нам необходимо сохранить высокую планку организации торжеств. Сегодняшнее время еще раз показало, что вопросы сохранения правды о Великой Отечественной войне, противодействия нацизму и патриотического воспитания – ключевые для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Важно подготовить масштабную и содержательную программу празднования Дня Победы", – подчеркнул Королев.
Глава региона обозначил главные акценты празднования 9 Мая. В первую очередь, речь шла о всесторонней поддержке жителей Тверской области, переживших испытания военного времени. Королев поручил главам муниципалитетов лично встретиться с ветеранской общественностью, узнать о волнующих их вопросах и обеспечить решение.
Региональному министерству здравоохранения поставили задачи уделить внимание здоровью людей старшего возраста, оказать им всю необходимую медицинскую помощь.
Королев поручил оперативно оценить состояние воинских захоронений и мемориалов, привести их в порядок до конца апреля. В преддверии праздника предстоит провести генеральную уборку населенных пунктов, сделать праздничное оформление.
Центрами торжеств 9 Мая станут города воинской славы, трудовой, воинской доблести и Ржевский мемориал Советскому солдату. Запланированы прохождения парадных расчетов и техники в Твери и Ржеве, во всех округах – митинги, творческие и патриотические программы. Одним из ключевых событий Дня Победы по традиции станет акция "Бессмертный полк" – сейчас прорабатываются форматы ее проведения.
Королев акцентировал, что наряду с ветеранами Великой Отечественной войны главными героями 9 Мая должны стать участники специальной военной операции. Особое внимание следует уделить проведению уроков мужества в школах и колледжах с участием ветеранов СВО.
"Такое общение с героями дает детям и молодежи важнейшие нравственные ориентиры. Позволяет воспитать новое поколение, для которого защита Родины будет делом чести и совести", – подчеркнул глава региона.
В преддверии Дня Победы учащиеся школ, колледжей и вузов, активисты "Движения Первых" проводят субботники на воинских захоронениях и мемориалах. Ребята участвуют в патриотических акциях "Окна Победы", "Лица Героев", "Диктант Победы" и многих других. Они готовят проекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны и защитникам страны. Участвуют в военно-патриотических слетах, сменах и сборах.
На культурных площадках области создаются экспозиции, посвященные подвигу освободителей страны, на которые приглашают молодое поколение и всех жителей Верхневолжья. Сразу несколько выставок представляет исторический парк "Россия – Моя история".
 
