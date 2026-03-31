В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков отметил, что один пострадавший в селе Казинка Валуйского округа находился в служебном автомобиле, у него диагностировали осколочное ранение кисти и направили на амбулаторное лечение. В посёлке Разумное Белгородского округа женщина получила баротравму при детонации беспилотника. Она госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино от атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал водитель, его доставили в больницу с осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук. Еще один мирный житель города получил баротравму, он находился в атакованном автомобиле. Ему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего для обследования он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.
