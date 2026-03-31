ВСУ намеренно издевались над населением Курской области, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, намеренно издевались над мирным населением, а также совершали массовые убийства, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам председателя ведомства, российские военные задержали большое количество украинских боевиков. По данным следствия, все они причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества, терактам, убийствам и другим особо тяжким деяниям.