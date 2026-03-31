СМИ: командиры ВСУ оставляют солдат на позициях на несколько месяцев

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командиры украинских подразделений оставляют своих солдат на позициях без ротации на несколько месяцев, пишет газета Tagesspiegel

"Украинским пехотинцам приходится все дольше удерживать свои позиции", - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что особенно явно это показывает пример 93-й бригады ВСУ . Два ее пехотинца занимали свою позицию у Константиновки на протяжении 130 дней. Еще трое солдат из той же бригады, бывшие заключенные, были брошены командованием на 224 дня.

Подобное поведение вызывает у некоторых украинских военных вопросы о приоритетах командиров и их обращении с личным составом, отмечает газета.

Как пишет издание со ссылкой на неназванного украинского офицера, такие долгие периоды без ротации стали новой реальностью для ВСУ.