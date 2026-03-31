ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 31.03.2026
ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2026
ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 160 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, семь человек пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:59:00+03:00
2026-03-31T11:59:00+03:00
белгородская область
украина
белгород
происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 160 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 160 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, семь человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 11 снарядов, 77 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 20 частных домовладениях, трех коммерческих и одном социальном объектах, объекте инфраструктуры и 22 транспортных средствах.
"В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Дубино и Стригуны атакованы пятью беспилотниками, два из которых сбиты. В селе Грузское от удара дрона по легковому автомобилю ранены трое, в том числе 15-летний мальчик. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода, второй после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Ребёнка после стабилизации состояния из Борисовской ЦРБ перевели в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа подверглись атакам 34 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты, в Краснояружском округе пять сел атакованы 26 беспилотниками и подверглись обстрелам с применением 11 боеприпасов. По словам главы области, над Белгородом, Валуйским, Ивнянским, Красногвардейским и Прохровским округами подавлены и сбиты 12 БПЛА, по Грайворонскому и Ракитянскому округам совершены атаки 37 беспилотников, 10 из которых сбиты.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Белянка, Графовка, Зиборовка, Зимовенька, Козьмодемьяновка, Новая Таволжанка, а также хутор Бондаренков подверглись атакам 46 беспилотников, 37 из которых подавлены и сбиты. От удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадала женщина… Ранен сотрудник подразделения "Орлан". Он госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Сегодня утром в результате атаки дрона на пассажирский автобус ранены два мирных жителя", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
