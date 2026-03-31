ВСУ выпустили 900 боеприпасов по Херсонской области, сообщил Мирошник

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 23 по 29 марта выпустили по Херсонской области не менее 900 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 900 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он уточнил, что под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа.